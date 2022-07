Land bastelt an Rettung der Madonna von Eugendorf

Positive Signale in Sachen Erhaltung der "Schutzmantelmadonna" von Eugendorf, kamen am Montag aus dem Ressort von Kulturreferent LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne). Das Kunstwerk, eine 1968 geschaffene Kombination aus Seccomalerei und Fresko von Karl Weiser, wolle man jedenfalls rechtzeitig vor dem Abriss des alten Konradinums in Sicherheit bringen, sagt Martina Berger-Klingler, Referentin für Kunst, Kultur und Museen im Büro Schellhorn. Das nötige Budget von rund 25.000 Euro stelle das Land aus dem Topf für kulturelles Erbe zur Verfügung.

Problematisch ...