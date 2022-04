Wie ein Almsommer auf dem Untersberg zu einer schweißtreibenden TV-Doku wurde

Der Großgmainer Landwirt Sebastian Feldbacher (30) hat im Sommer 2021 erstmals nach mehr als einem halben Jahrhundert Kühe auf dem Untersberg gehalten - und wurde damit zu einem Protagonisten der ORF-Sendung "Land der Berge". Feldbacher ist aber nicht der einzige "Untersbergler", der zu Wort kommt.

Ludwig Valenta hat gewusst, wen er vor sich hat. Der Filmproduzent, Regisseur, Redakteur und Kameramann lebt zwar seit Mitte der 1990er-Jahre in Wien, aufgewachsen ist er aber in der Stadt Salzburg. Den hoch vor den Toren der Stadt aufragenden Untersberg hatte er also fast jeden Tag im Blick.

Und dann gab es da erste Meldungen und Berichte über einen jungen Bauern aus Großgmain, der eine fast in Vergessenheit geratene Tradition seiner Vorfahren wiederbeleben wollte - Almwirtschaft auf der ...