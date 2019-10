Land fasst Baubeschluss für die Umfahrung Schüttdorf

Mit der Unterschrift des grünen Regierungsmitglieds Heinrich Schellhorn ist der Bau der Straße fix. Für die Grünen war es nicht leicht, weil sie sich immer gegen das Projekt ausgesprochen hatten.

Die Salzburger Landesregierung hat den Baubeschluss für die Entlastungsstraße Schüttdorf gefasst. Die Spange durch das Gewerbegebiet soll Schüttdorf, wo es fast täglich zu Staus kommt, entlasten, und rund 25 Prozent des Verkehrs aufnehmen. Das hat allerdings zur Folge, dass es im Ortsteil Zellermoos, an dem die Straße vorbeiführt, zu neuen Belastungen für die Anrainer kommt. Die Zellermooser wehrten sich, unterstützt von den Grünen, gegen die Pläne. Sie verlangten stattdessen unter anderem den vierspurigen Ausbau der Bestandsstrecke, was sich in Saalfelden bewährt habe. In Saalfelden ist diese Variante statt der Umfahrung gekommen, von der inzwischen fast niemand mehr spricht.

Die Trassenverordnung für die Umfahrung in Schüttdorf liegt bereits auf. Was noch fehlte, war der Baubeschluss durch die Landesregierung. Der grüne LH-Stv. Heinrich Schellhorn tat sich schwer, ihn zu unterzeichnen, hat es diese Woche aber doch getan. Der Grund dafür ist, dass auch für den öffentlichen Verkehr im Pinzgau viel getan wird. Zuletzt hieß es aus Schellhorns Büro: "Für LH-Stv. Schellhorn ist eine gute Gesamtlösung für die Verkehrssituation im Pinzgau wichtig. Dazu gehören auch die Maßnahmen im öffentlichen Verkehr, auch im Blick auf die Klimastrategie des Landes." Hier seien Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) und die Landesregierung auf einem guten Weg. Beispiele seien das Pinzgauticket sowie die Taktverdichtung bei der Busverbindung von Zell am See nach Salzburg und bei der Pinzgauer Lokalbahn.

In Schüttdorf werden bis zu 25.000 Fahrzeuge am Tag gezählt. Das Verkehrssystem ist am Ende seiner Leistungsfähigkeit. Bereist 2006 wurde Pläne für eine Umfahrung bekannt. Zunächst dachte man aber an eine große Variante von Bruck entlang der Salzach nach Piesendorf. Sie wurde von den Grundbesitzern kategorisch abgelehnt, die als Druckmittel ihre Flächen hatten, die man unbedingt für den Hochwasserschutz im Zeller Becken benötigte. Und dieser hatte Vorrang. Auch bei der kleinen Variante, die jetzt umgesetzt wird, zogen sich die Verhandlungen mit Grundbesitzern über Jahre. Gebaut werden soll in den Jahren 2020 und 2021. Die Kosten belaufen sich auf rund 20 Mill. Euro.

