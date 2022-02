Land ließ erste Lawinen an Salzburger Verkehrsrouten sprengen

Die Neuschneezuwächse der vergangenen Tage haben nun im Pinzau erste Lawinensprengungen notwendig gemacht. An der B311 zwischen Weißbach und Saalfelden, im Glemmtal sowie bei Rauris gingen Ladungen hoch.

Für die zuständige Straßenmeisterei im Bezirk ist diese Maßnahme eine Sicherheitsroutine. "Wir führen in der Wintersaison auf Anraten der Lawinenwarnkommissionen kontrollierte Sprengungen durch, um für Sicherheit auf den darunter gelegenen Hauptverkehrsrouten zu sorgen", erklärt Stefan Oberaigner, Leiter der Straßenmeisterei in Bruck.

Die dauerhaft eingerichteten Lawinensprenganlagen im Pinzgau befinden sich an Berghängen zwischen Weißbach und Saalfelden beim Kraftwerk Dießbach, im Bereich der Gadenstättlawine am Eingang zum Glemmtal sowie oberhalb der Rauriser Landesstraße bei der Bruderhoflawine. An allen drei Orten wurde heute Vormittag gesprengt. Eine weitere Anlage befindet sich am Strimskogel oberhalb der Zauchensee Landesstraße bei Altenmarkt im Pongau.

Die Lawinenwarnkommissionen beobachten genau die Entwicklung durch Neuschnee sowie Wind, beurteilen die Gefahr und verständigen die Straßenmeistereien, um zeitgerecht und vorsorglich reagieren zu können. "Die Sprengung selbst erfolgt per Fernzündung. Der Verkehr wird dafür kurz angehalten, wir informieren die Gemeinde und die Grundeigentümer, damit sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten. Wie oft gesprengt werden muss, hängt von der Schneelage ab, wenn nötig laden wir per Hubschrauber nach", so Oberaigner.

Felbertauern gesperrt

Die Felbertauernstraße zwischen Mittersill und Matrei/Osttirol ist seit Dienstag, 22 Uhr, wegen Lawinengefahr gesperrt. Die genaue Dauer der Sperre ist derzeit nicht absehbar. Es ist nur eine großräumige Umfahrung möglich.

Es ist im gesamten Landesstraßennetz mit winterlichen Fahrverhältnissen zu rechnen. Die Fahrgeschwindigkeit ist den Straßenverhältnissen anzupassen und mit besonderer Aufmerksamkeit und entsprechender Winterausrüstung zu fahren.

Aufgrund des starken Windes ist mit Schneeverwehungen und heruntergefallenen Ästen auf den Landesstraßen zu rechnen.