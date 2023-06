Land prüft neue Wege gegen das Stauchaos

Er habe seine Kritik bereits bei Pokorny und dem für Verkehr zuständigen Landeshauptmann-Stv. Stefan Schnöll (ÖVP) deponiert. "Wenn wir wollen, dass die Abfahrtssperren funktionieren, dann müssen sie lückenlos sein. Wenn die Urlauber irgendwo ein Loch finden, dann werden sie es nutzen." Davon abgesehen, hält Stangassinger die Abfahrtssperren ohnehin nur für einen Zwischenschritt: "Ich glaube, eine Blockabfertigung an der Grenze am Walserberg ist die einzige Lösung, wie soll es sonst gehen?"

Im Büro von Schnöll heißt es auf TN-Anfrage, man sei in Abstimmung mit den betroffenen Bürgermeistern, an welchen Stellen es noch weitere Sperren brauche, und es werde im Sommer auch mehr Personal eingesetzt. Zudem wird die Blockabfertigung am Walserberg tatsächlich bereits intensiv geprüft: "Wir schauen gemeinsam mit der Asfinag, wie man das technisch umsetzen könnte, und haben auch eine Studie in Auftrag gegeben, wie sich das auf das niederrangige Straßennetz auswirken könnte." Schon jetzt gebe es Ausweichverkehr über das Kleine Deutsche Eck, weil die Navigationsgeräte manchen Reisenden diesen Weg empfohlen hätten. Die Abfahrtssperren selbst seien in den Navis zwar vermerkt, das System erkenne sie aber zum Teil nicht mehr als Sperren, wenn zu viele Autos trotzdem abfahren. Das werde sich aber 2025 ändern, wenn nach einer neuer EU-Gesetzgebung die Eingaben von Gebietskörperschaften zu 100% eingehalten werden müssen.

Wachdienstchef Pokorny hält die Blockabfertigung am Walserberg trotzdem für nicht realistisch: "Das werden die Bayern nie zulassen, dann wäre die A 8 bis zum Chiemsee zu, und das großteils auf einer Fahrbahn ohne Pannenstreifen." Die Kritik, seine Leute hätten nicht ordentlich kontrolliert, weist er zurück: "Auf der Bundesstraße war das Regionalverkehrsaufkommen drei Mal so groß wie sonst, weil kein Einheimischer an so einem Tag über die Autobahn fährt. Und die wenigen Deutschen, die dort unterwegs waren, durften das auch. Die kann man nicht alle pauschal verurteilen, die hatten mehr Verständnis für die Maßnahmen als die Österreicher." Bei derartigen Massen an Verkehr lasse sich ein Stau nicht verhindern, meint Pokorny, "das ist schlicht Mathematik".