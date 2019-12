Land rät: Bienenwachs statt Blei zum Jahreswechsel

Die Feinstaubwerte sind in Salzburg zu Neujahr am höchsten.

In der Silvesternacht erreichen die Feinstaubwerte in Salzburg die höchste Konzentration im ganzen Jahr. "Durch die Feuerwerkskörper kommt es nicht nur zu gesundheitlichen Belastungen von Mensch und Tier, sondern auch zu unnötigem Müll", sagt der für Klimaschutz und Abfallwirtschaft zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn.

Kurz nach Mitternacht "explodiere" die Feinstaubkonzentration. Je nach Wetterlage sei die Luft am Neujahrstag mehr oder weniger intensiv belastet. Bei Wind und Regen werde die Feinstaubwolke rasch verdünnt und ausgewaschen, bei Windstille und Trockenheit blieben die Partikel hingegen viel länger in der Luft. "Im Vorjahr sorgten stürmischer Wind und Regen in der Neujahrsnacht für eine rasche Verdünnung der Staubwolke." Zwei Jahre davor herrschte landesweit Windstille. "Die Grenzwerte wurden in allen Bezirken und der Stadt Salzburg massiv überschritten", betont Alexander Kranabetter vom Referat Immissionsschutz.

Nach der Explosion eines Feuerwerkskörpers würden zudem Metallpartikel wie Aluminium, Barium, Chrom, Kupfer, Strontium oder Zink freigesetzt. Sie geben dem Feuerwerk Farbe, sind jedoch gesundheitlich bedenklich. "Die abgebrannten Knallkörper und Raketen verursachen nicht nur Feinstaub und Müll, sondern werden oft auch liegengelassen und verschandeln damit die Landschaft", so Kranabetter.

Was in der freien Natur zurück auf den Boden fällt, bleibt dort auch liegen und kann Wild und Nutztieren, die die Rückstände der Pyrotechnik für Futter halten, gefährlich werden. Die Metalle gelangen außerdem in Böden und damit auch in das Grundwasser.



Tipp des Landes: Bienenwachs statt Blei

Für alle, die auf Silvesterfeuerwerk und Bleigießen verzichten möchten, gibt es laut der Aussendung des Landes Alternativen wie eine Licht- und Lasershow - ganz ohne Rauch, Ruß, Feinstaub, Schwermetalle, Müll und Lärm. Auch das Orakel zum Jahreswechsel muss nicht ausfallen: Statt Blei könne man Kerzenwachs verwenden und deuten. "Oder man legt Karten und liest im Kaffeesatz." Auch so gelinge ein guter Start ins neue Jahr.

Ihn freue, dass einige Gemeinden bewusst auf Feuerwerk und Böllerei verzichten, sagt Schellhorn. "Das ist ein starkes Zeichen und zeugt von Weitblick - auch wenn diese Entscheidung immer wieder auf Gegenwind stößt." Er hoffe, dass nächstes Jahr noch mehr Gemeinden diesen Weg gehen.



Quelle: SN