Land Salzburg bietet nun doch Gratis-Teststraßen

Ab Montag sollen sich alle Salzburger an acht Standorten gratis schnelltesten lassen können. Vor allem für Besuche in Seniorenwohnheimen soll das Angebot genutzt werden.

Das Land Salzburg bietet ab kommendem Montag acht Teststraßen an. Dabei sollen alle Salzburger, die das wünschen, gratis einen Schnelltest machen lassen können. Das sei vor allem vor den Weihnachtsfeiertagen wichtig, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). "Zu Weihnachten werden viele, wenn auch im engsten Kreis, ihre Liebsten treffen und gemeinsam Zeit verbringen. Damit das in möglichst sicherem Rahmen erfolgen kann, bieten wir jedem die Möglichkeit, sich kostenlos und rasch testen zu lassen."

Bedenken nach neuer Verordnung für Seniorenwohnheime

Mehrere Bundesländer hatten nach den Gratis-Massentests weiter die Möglichkeit angeboten, dass sich die Bürger gratis testen lassen können. In Salzburg war man dabei noch zögerlich gewesen. Dass nun in Salzburg doch auch weiter Gratis-Schnelltests angeboten werden, kommt einen Tag nach einem Hilferuf aus Seniorenwohnheimen wegen einer neuen Verordnung: Seit Donnerstag müssen alle Besucher von Seniorenwohnheimen einen negativen Coronatest vorweisen. Heimbetreiber fürchteten, dass viele Angehörige dann Bewohner mit nach Hause nehmen würden, weil sie kein Testergebnis vorweisen könnten. Viele private Testmöglichkeiten sind um die Feiertage bereits ausgebucht.

Tests sind an acht Standorten möglich

Ab Montag sind nun insgesamt acht Testlokale geöffnet, in allen Bezirken wird es Testmöglichkeiten geben. Die Tests sollen ohne Anmeldung möglich sein, sagt Haslauer. "Die rasche Lösung war in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz realisierbar. Die Standorte in allen Bezirken sollen eine möglichst kurze Anfahrt ermöglichen. Ich appelliere, das Angebot anzunehmen, bevor man die Feiertage mit Verwandten und Freunden verbringt, vor allem, wenn es um die Risikogruppen zum Beispiel in den Pflege- und Seniorenwohnhäusern geht."

Schnelltests mit hoher Fehlerquote

Völlige Sicherheit hat man auch mit den Schnelltests nicht. Die Massentests in Salzburg brachten in einem Drittel der Fälle ein falsch positives Ergebnis. Bei falsch negativen Ergebnissen sei die Fehlerquote noch höher, sagt Christoph Fürthauer, Kuriensprecher der Salzburger Ärztekammer für den niedergelassenen Bereich. "Gerade bei symptomlosen Personen ist der Test wenig aussagekräftig. Das ist, wie wenn man eine Münze wirft." Die Tests seien gut, wenn man einfach auf ein persönliches Treffen nicht verzichten wolle. "Mein medizinischer Ratschlag ist, in diesem Jahr auf größere Weihnachtsfeiern zu verzichten."

Ergebnisse sollen per SMS mitgeteilt werden

Das Ergebnis des Antigen-Schnelltests wird per SMS mitgeteilt. Diese Nachrichten aufs Handy enthalten einen Link zu einer Internetseite, über den man sich eine Bestätigung des Ergebnisses herunterladen und ausdrucken kann. Das Ergebnis könne man dann etwa in Seniorenwohnheimen vorweisen.

Rotes Kreuz richtet Testlokale ein

Das Rote Kreuz richte die neuen Testlokale am Wochenende ein, sagt Landesrettungskommandant Anton Holzer. "An zwei Standorten können wir die Strukturen des Drive-in nutzen, dies ist in Schwarzach und Zell am See der Fall. An sechs weiteren, leicht erreichbaren und belebten Orten errichten wir zusätzliche Teststationen", sagt Holzer. Neu hinzu kommen damit Abstrichmöglichkeiten in der Stadt Salzburg, in Eugendorf, im Tennengau, in Mittersill und Tamsweg. Die zusätzlichen Testmöglichkeiten werden bis einschließlich 26. Dezember zur Verfügung stehen - ob darüber hinaus, das wird in der kommenden Woche entschieden.

Die Details zu den neuen Gratis-Schnelltests:

Kostenlos

Ohne Anmeldung

Ausweis und E-Card nicht vergessen

Verständigung und Bestätigung für das Ergebnis per SMS

21. bis 23. Dezember: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

24. bis 26. Dezember: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Stadt Salzburg: Parkplatz S-Bahn-Station Taxham

Flachgau: Eugendorf, beim Recyclinghof, Hammermühlstraße 4

Tennengau: Hallein, Ziegelstadl, Pernerweg 1

Pongau: Drive-in Schwarzach, Salzburger Straße 102

Pongau: Seniorenwohnhaus St. Johann, Spitalgasse 7

Pinzgau: Drive-in Zell am See, Seeuferstraße 186

Pinzgau: Mittersill, Parkplatz Nationalpark-Zentrum, Gerlosstraße 18

Lungau: Tamsweg, in der Nähe der Rot-Kreuz-Bezirksstelle

Quelle: SN