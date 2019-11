Land Salzburg hilft Werfen mit einer Ersatzbrücke aus

Aus 1250 Einzelteilen bauten Pioniere des Bundesheeres die Ersatzbrücke im Werfener Ortsteil Tenneck in den vergangenen Tagen auf. Die alte Bahnhofsbrücke hat gut 50 Jahre auf dem Buckel und muss erneuert werden.

In den vergangenen Tagen wurde in Werfen-Tenneck beim Eisenwerk Sulzau gehämmert und geschraubt, die Pioniere des Bundesheeres haben dort eine Behelfsbrücke aus den Beständen des Landes Salzburg errichtet. "Die Gemeinde Werfen hat uns darum gebeten, wir helfen da sehr gerne aus, da sonst ein Ortsteil quasi abgeschnitten wäre, bis die neue Brücke fertig ist", erklärt Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP).

Die Gemeinde Werfen hat dafür vorerst 3,2 Millionen Euro budgetiert. Darin enthalten ist auch eine Leihgebühr für das Land für die Brücke. "Nächste Woche wird die alte Brücke abgerissen, die neue soll bis zum Spätsommer 2020 fertig sein", sagt der Werfener Bürgermeister Hubert Stock (ÖVP).

Bei der Bahnhofsbrücke handle es sich um eine sehr große Brücke, der Übergang ist fast 50 Meter lang. "So eine große Brücke müssen die Pioniere auch nicht so oft bauen, das ist eine gute Übungsmöglichkeit für den Ernstfall", sagt Stock.

Mit der Ersatzbrücke ist gewährleistet, dass die Wimmstraße mit mehreren Einfamilienhäusern, Betriebe und die ÖBB-Haltestelle Tenneck weiterhin erreichbar sind.

Land hilft aktuell mit drei Brücken

Nach den beiden Behelfsbrücken, die aktuell - nach den Hochwasserschäden im Sommer - an der B166 Pass Gschütt Straße zwischen Abtenau und Rußbach (Neuhausbrücke) sowie im Gemeindegebiet von Abtenau (Kurhausbrücke) im Einsatz sind, ist das nun die dritte aus dem Bestand des Landes. "Abhängig von der jeweiligen Spannweite können wir mit drei bis fünf Brücken aushelfen. Das Land Salzburg hat diese angeschafft, auch für den Katastrophenfall", erklären Harald Birgmann, der das Bauwerk in Werfen-Tenneck seitens des Landes mit dem Bundesheer koordiniert hat, und Christian Löcker, der die Bauleitung innehatte. Zusammen mit Werner Roth, der die Planung machte, betonen die beiden: "Die gemeinsame Arbeit mit den Pionieren macht wirklich Freude. Es geht hier alles Hand in Hand."

Die aus 1250 Einzelteilen und 7000 Schrauben bestehende Behelfsbrücke wird in Werfen-Tenneck bis September 2020 gebraucht. Dann wird die neue Salzachbrücke fertig sein, die im Auftrag von Gemeinde Werfen, ÖBB und Eisenwerk errichtet wird.

