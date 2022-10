Land Salzburg investiert 40 Millionen Euro in Rettungstunnel

Der 1996 eröffnete und 5111 Meter lange Schmittentunnel, mit dem das Zentrum von Zell am See umfahren wird, ist der längste Landesstraßentunnel in Österreich. Würde er heute gebaut, wäre ein paralleler Rettungstunnel vorgeschrieben. Bei alten Tunnels ist das nicht der Fall. Um die Sicherheit weiter zu verbessern, baut das Land aber dennoch einen Rettungsstollen Projektleiter Christian Cecon von der Landesbaudirektion sagt: "Bei Unfällen gelangen so eingeschlossene Personen rascher in Sicherheit und nach draußen. Außerdem haben Einsatzkräfte damit einen alternativen Rettungsweg."

...