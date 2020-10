Land Salzburg meldet Höchststand bei Neuinfektionen

Erstmals wurden fast 200 positiv getestete Personen innerhalb von 24 Stunden gezählt. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf den zweithöchsten Wert in Österreich.

Die Coronasituation im Land Salzburg spitze sich weiter zu, hieß es am Mittwoch von Behördenseite. Das würden gleich mehrere Indikatoren zeigen. Am Mittwoch wurde der höchste Wert an Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie Ende Februar verzeichnet. Konkret gab es binnen 24 Stunden 197 neue positive Testungen. Insgesamt gibt es derzeit 1291 aktiv infizierte Personen im Bundesland. Auch das ist ein Höchstwert. Weitere 155 positive Tests, die noch nicht in der Statistik erfasst waren, lagen mit Mittwoch (Stand 11 Uhr) aber noch vor.

Die Anzahl an Neuinfektionen der letzten sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner, die Sieben-Tage-Inzidenz, ist in Salzburg mit 177 auf den bundesweit zweithöchsten Wert nach Tirol gestiegen, informiert Landesstatistiker Gernot Filipp. "Von den Bezirken liegt hier der Tennengau mit 386 nach wie vor deutlich voran, das Maximum von 431 von gestern könnte aber vorerst bereits überschritten sein, denn die Fallzahlen sind hier zumindest ein wenig rückläufig", sagt Filipp.

Ein weiterer Höchststand sei bei den betroffenen Gemeinden zu verzeichnen, die Anzahl steigt auf 100. Die dynamischste Entwicklung ist nach wie vor in folgenden Gemeinden zu verzeichnen:

Kuchl: 84 Neuinfektionen (letzten sieben Tage), 1682 aktive Fälle pro 100.000 Einwohner

Großarl: 42 Neuinfektionen (letzten sieben Tage), 1210 aktive Fälle pro 100.000 Einwohner

St. Martin am Tennengebirge: 31 Neuinfektionen (letzten sieben Tage), 1824 aktive Fälle pro 100.000 Einwohner

Unken: 30 Neuinfektionen (letzten sieben Tage), 1409 aktive Fälle pro 100.000 Einwohner

Koppl: 25 Neuinfektionen (letzten sieben Tage), 688 aktive Fälle pro 100.000 Einwohner

Quelle: SN