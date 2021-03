Land Salzburg ordnet Ausfahrtstests für das gesamte Gasteiner Tal an

Das Land weitet die Maßnahme auf das gesamte Tal aus. In Radstadt wünscht man sich ein sofortiges Ende der Ausreisebeschränkung.

Der Pongau leuchtet rot auf der Karte der Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei weit über 500. "Das Infektionsgeschehen im Pongau ist sehr dynamisch, und das seit Wochen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist so hoch wie zuletzt Ende November, als wir mitten in der zweiten Welle waren", erklärte der Leiter der Landesstatistik, Gernot Filipp.

In der vergangenen Woche ordnete das Land bereits für zwei Hotspots - nämlich Radstadt und Bad Hofgastein - sogenannte Ausreisebeschränkungen an. Raus darf hier seit ...