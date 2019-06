Neben der Sperre von Autobahnabfahrten auf der A10 wird auch über eine Beschränkung des Lkw-Verkehrs diskutiert. Das Vorbild wäre Tirol.

Ab 13./14. Juli sollen an sechs Wochenenden Autobahnabfahrten an der A10 gesperrt werden. Das ist der Plan von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP), um den Umgehungsverkehr einzudämmen. Anrainergemeinden an der Autobahn sollen dadurch entlastet werden. Das Verkehrsministerium muss noch eine entsprechende ...