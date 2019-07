Land Salzburg sperrt fast alle Abfahrten auf Tauernautobahn an Reisewochenenden

Das Land Salzburg wird heuer im Sommer an den kommenden sechs Reisewochenenden von 13. Juli bis 18. August nahezu alle Autobahnabfahrten auf der Tauernautobahn (A10) fix für den Urlauberverkehr sperren. Ursprünglich war angekündigt worden, die Maßnahme gegen den Ausweichverkehr bei großen Staus nur bei Bedarf und nur stundenweise anzuwenden.

Am Wochenende folgt der nächste Härtetest im Urlauberverkehr. Wenige Tage vor der nächsten Reisewelle steht fest: An den sechs kommenden Wochenenden bis Mitte August werden jeweils am Samstag und am Sonntag von 6 bis 20 Uhr jeweils Sperren der Autobahnabfahrten auf der A10 zwischen Puch und St. Michael verordnet - ausgenommen ist der Zielverkehr.

"Die Kontrollen wird die Einsatzzentrale je nach Bedarf festlegen", sagte Christoph Bayrhammer, Sprecher von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP).

Hintergrund sind die Rückmeldungen der Navi-Hersteller: Sie hätten auf eine zeitlich genau definierte Verordnung gedrängt, damit die Geräte im Fall eines Staus die Lenker nicht von der Autobahn ableiten. In Summe seien in beiden Fahrtrichtungen 16 Abfahrten in die Maßnahme aufgenommen worden, sagte Bayrhammer.

Bei Bedarf sollen zusätzlich die angekündigten Totalsperren der Abfahrten Puch-Urstein (Richtung München) und in Kuchl (in Richtung Villach) eingerichtet werden - das gilt auch für Einheimische und Lieferanten. Die bestehenden Fahrverbote für den Ausweichverkehr durch Grödig und Wals-Siezenheim bleiben aufrecht.

Salzburg will mit der Maßnahme die durchreisenden Touristen auch bei Staus auf der Tauernautobahn halten und damit die Anrainergemeinden entlasten.



Quelle: SN