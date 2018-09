Land Salzburg warnt vor heftigem Sturm in der Nacht auf Montag

Das Land Salzburg hat am Samstagnachmittag per Aussendung vor heftigen Sturmböen gewarnt, die in der Nacht auf Montag über das Land ziehen werden.

Sturmschaden im Strandbad Seekirchen (Juli 2017). Symbol

Die Meteorologen sagen für das Bundesland Salzburg Sturm voraus. Demnach zieht eine Kaltfront über Österreich und bringt verbreitet Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h. Auf den Bergen muss man mit Orkanböen von mehr als 120 km/h rechnen. Aus jetziger Sicht ist ab 22 Uhr mit dem Eintreffen von Ausläufern eines Sturmtiefs zu rechnen. Dieses wird ab Mitternacht bis etwa 3 oder 4 Uhr Früh sein Maximum erreichen. Zu erwarten sind Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 100 km/h, die im ganzen Land auftreten werden, schwerpunktmäßig im Flachgau und innergebirg in den in Nord-West-Richtung ausgerichteten Tälern. In Höhenlagen und auf den Bergen sind auch Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 km/h möglich. Die Sturmfront wird von kräftigen Regenschauern begleitet werden. Der stärkste Niederschlag wird in den Staulagen der Nordalpen erwartet. Bis zum Montagmorgen werden die Windgeschwindigkeiten abnehmen und es sollte eine Entspannung der Situation eintreten. Der Sturm kann unter anderem Bäume knicken oder entwurzeln. Somit sind schon im Montag-Frühverkehr Probleme auf Straßen und Bahnlinien möglich. Fallen Bäume auf Stromleitungen, ist auch die Stromversorgung betroffen. Quelle: SN

