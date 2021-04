Land Salzburg will im Mai 100.000 Personen impfen

Das Land hat am Donnerstag einen Ausblick für die kommenden Wochen gegeben. 25.000 Impfungen pro Woche könne man mit den geplanten Impfstofflieferungen durchführen. An der Reihe sind unter 65-Jährige ebenso wie die Feuerwehr oder Personen der Risikogruppe 3.

8,7 Prozent haben in Salzburg den vollen Corona-Impfschutz mit zwei Dosen erhalten. Das gab das Land am Donnerstag bekannt. Und das sei die gute Nachricht. Denn Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) betont, dass Salzburg damit in Österreich an zweiter Stelle liege, hinter Niederösterreich. Tirol sei in dieser Statistik für ihn ausgenommen, denn Tirol habe eine große Sonderimpfaktion erhalten. "Wir sind bei den Impfungen so richtig in Fahrt gekommen. Die wichtige Statistik ist für mich jene mit den Vollimmunisierten", sagt Stöckl. Und ...