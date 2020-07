Land verhängt Maskenpflicht für Tourismusmitarbeiter in Strobl und St. Gilgen

Man wolle ein Zeichen setzen, heißt es aus dem Büro des Landeshauptmanns. Auch für alle anderen Tourismusbetriebe im Bundesland wird das Tragen von Schutzmasken empfohlen.

Nachdem im benachbarten St. Wolfgang 53 Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden sind, trifft nun auch das Land Salzburg Maßnahmen für die Orte Strobl und St. Gilgen. So müssen seit Montag in Strobl und St. Gilgen sämtliche Mitarbeiter mit Gästekontakt einen Mund-Nasen-Schutz verwenden. Allen anderen Betrieben der Freizeitbranche im Bundesland Salzburg wird empfohlen, das freiwillig ebenso zu handhaben.

Haslauer appelliert an Tourismusbetriebe

"In Anbetracht der Entwicklungen in der Wolfgangsee-Region wird in den Orten Strobl und St. Gilgen eine Maskenpflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tourismus verhängt, welche direkten Kontakt mit Gästen pflegen. Damit wollen wir das Sicherheitsgefühl und die Sensibilität stärken und bewusst ein Zeichen setzen, denn der Mund-Nasen-Schutz hat auch einen wichtigen psychologischen Effekt", sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer. "Ich ersuche alle, auch weiterhin auf das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes zu setzen, da sich diese Maßnahme gut bewährt."



Das Land hat außerdem bereits Notfallpläne ausgearbeitet, wie mit Covid-19-Fällen in Tourismusbetrieben umzugehen ist. "Mir ist es wichtig, dass wir Betroffene und Verantwortliche mit dem Wissen der Fachleute bestmöglich in der Praxis unterstützen", sagt Haslauer.



Quelle: SN