Prozessrückstau wegen Covid-19: Auch wenn ab Mai wieder verhandelt werden sollte, dauert es Monate, um die Verzögerung aufzuarbeiten.

Die Coronakrise hat auch auf die Arbeit der Justiz und damit letztlich für die (rechtssuchenden) Bürger massive Auswirkungen. Seit Mitte März finden kaum noch Strafverhandlungen statt, in Zivilsachen und in arbeits- und sozialrechtlichen Angelegenheiten herrscht seither praktisch Verhandlungsstillstand. Am Landesgericht ...