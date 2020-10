Landeshauptmann Haslauer: "Wir wollen Lockdown wie im Berchtesgadener Land verhindern"

Derzeit gebe es keine Überlegungen, weitere Gemeinden in Salzburg unter Quarantäne zu stellen. Der Landeshauptmann appellierte an die Bürger, Kontakte zu reduzieren. "Wir können noch so viele Maßnahmen verfügen. Wenn die Leute sie nicht einhalten, dann wird es immer schwieriger."

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat am Mittwochnachmittag ein Statement zur aktuellen Covid-Situation im Bundesland abgegeben. Die Infektionszahlen würden im gesamten Land in unterschiedlicher Intensität steigen. Was die Neuinfektionen anbelange, so liege Salzburg mittlerweile in Österreich an zweiter Stelle. "Die Dynamik ist unvorstellbar. Die Zahlen haben sich innerhalb von 14 Tagen vervierfacht", sagte Haslauer. Im Tennengau scheine der Gipfel aber überschritten zu sein. "Hier sehen wir eine leichte Abnahme der Fälle." Ähnlich sei das - auf nach wie vor extrem hohem Niveau - in Kuchl der Fall.

Haslauer dementiert Gerüchte

Dass das Land überlegt, weitere Orte unter Quarantäne zu stellen, verneinte Haslauer. Derzeit gebe es keine Überlegungen. Aber: "Wir können nur von Woche zu Woche entscheiden." Kommende Woche werde beurteilt, ob die Quarantäne für Kuchl mit 2. November aufgehoben oder verlängert werde.

Auch in Großarl sind die Infektionszahlen zuletzt stark gestiegen. Daher habe man sich auch mit diesem Ort intensiv auseinandergesetzt, betonte Haslauer. "Dort sehen wir, dass sich die Situation auf hohem Niveau stabilisiert hat. Die Cluster sind ganz klar nachverfolgbar." Allerdings habe man veranlasst, dass die Polizei die Einhaltung der Quarantäne von Personen überwache und kontrolliere. Alle Mitarbeiter der noch geöffneten Hotels würden im Vorfeld der Herbstferien nächste Woche nochmals durchgetestet. Insgesamt sei es daher vertretbar, Großarl nicht unter Quarantäne zu stellen. Auch für weitere Orte seien derzeit keine Überlegungen im Gange, betonte Haslauer nochmals.

Die Quarantäne für Kuchl verteidigt der Regierungschef. In Kuchl habe das Land sehr kurzfristig entscheiden müssen, "weil wir gesehen haben, wie rapide die Zahlen ansteigen". Sollte eine Quarantäne in anderen Gemeinden nötig werden, habe man nun die Erfahrungen auch bezüglich Ausnahmegenehmigungen und könne eine solche Maßnahme früher bekannt geben. "Damit sich die Menschen und Betriebe darauf einstellen können."

"Es sind nicht nur die Jungen, die feiern"

Wie es mit der Corona-Lage weitergehe, hänge davon ab, wie sehr die Maßnahmen greifen würden und wie sehr persönliche Eigenverantwortung ergriffen werde, sagte Haslauer. Der Landeshauptmann appellierte an die Bürger, ihre Kontakte einzuschränken. "Wenn man sich die Cluster anschaut, dann stammen die zum Teil aus Begräbnissen, aus Freundes-Runden, aus dem Erstkommunion-Bereich. Es sind nicht nur die jungen Leute, die feiern. Es geht quer durch alle Altersgruppen und sozialen Schichten." Daher müsse man nun zurückhaltend sein. "Wir können noch so viele Maßnahmen verfügen. Wenn die Leute sie nicht einhalten, dann wird es immer schwieriger. Einen kompletten Lockdown so wie im Berchtesgadener Land wollen wir, wenn es irgendwie geht, verhindern."

Quelle: SN