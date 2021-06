Landeskliniken: Die guten Geister im Untergrund

Gemeinhin bringt man mit einem Spital Ärzte und Pfleger in Verbindung. Doch rund 50 der 4700 Mitarbeiter in den Landeskliniken sorgen in Haus- und Elektrotechnik für reibungslose Abläufe.

Seda Yildiz ist die einzige Frau in der Elektrowerkstätte der Landeskliniken. Sie arbeitet dort mit 16 Technikern. Wenn sie ausrückt, um irgendwo auf dem Klinikgelände eine Störung zu beheben, tut sie das sehr oft auf einem Dienstrad durch das unterirdische Gängegewirr. "Am Anfang habe ich mich oft verirrt", gesteht sie. Mittlerweile stellt die Orientierung kein Problem mehr dar. Das Team um ihren Chef Kurt Bauer betreut ein Stromnetz auf drei Ebenen. Würde die erste ausfallen, übernehmen gigantische Dieselaggregate ...