Landeskliniken prüfen Ausbau der internen Kinderbetreuung - alle 200 Plätze belegt

Die Salzburger Landeskliniken bieten für ihre Bediensteten auch die Möglichkeit zur Kinderbetreuung (eins bis zehn Jahre) an. Aufgrund der enormen Nachfrage könnte das Angebot ausgebaut werden.

30 Pädagoginnen und Pädagogen sowie acht Helferinnen und Helfer betreuen am Uniklinikum Campus LKH und Campus CDK Kinder von eins bis zehn Jahren. Klinikchef Paul Sungler sagt: ""In den Salzburger Landeskliniken legen wir größten Wert auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dazu gehört auch, dass wir Kinderbetreuung anbieten, die auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgestimmt ist. Daher haben unsere Betreuungseinrichtungen das ganze Jahr über montags bis freitags von 6 bis 19 Uhr geöffnet."

200 Plätze für Kinder

Am Campus LKH stehen drei Kleinkindgruppen für 1- bis 3-Jährige, zwei Kindergartengruppen sowie drei Hortgruppen für Volkschülerinnen und Volksschüler zur Verfügung. Am Campus CDK gibt es zwei Kleinkindgruppen sowie zwei Kindergartengruppen.

Insgesamt stehen 200 Betreuungsplätze für Kinder von eins bis zehn Jahren zur Verfügung. In der Betreuung sind an den beiden Standorten insgesamt 30 Pädagoginnen und Pädagogen sowie 8 Helferinnen und Helfer tätig.

SN/salk Kinderbetreuung an den Landeskliniken.

Derzeit keine Plätze frei

Das Angebot wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Salzburger Landeskliniken zu schätzen - derzeit gibt es leider keine freien Plätze in den Kindergartengruppen, aber zahlreiche Anfragen. Daher prüft die Leitung des zuständigen Managementbereichs Personal und Recht aktuell die Möglichkeiten einer Erweiterung des Standorts am Uniklinikum Campus CDK.

Geleitet werden diese Einrichtungen im Team von Anja Strasser (Bereichsleitung), Christoph Koca (Leitung Hort), Caroline Fastner und Kerstin Hanke (Pädagogische Leitung Campus LKH bzw. Campus CDK).

Kinder helfen bei Ernte

"Wir finden hier ideale Arbeitsbedingungen vor. Was wir zum Beispiel an pädagogischem Material und Spielen zur Verfügung haben, ist fantastisch", betont Anja Strasser. Auch die Möglichkeit, bei der Ausstattung der Gruppenräume auf die hauseigenen Werkstätten für Tischlerei oder Schlosserei zurückgreifen zu können, sei ein großer Vorteil. Besonders beliebt sind bei den Kindern Besuche in der hauseigenen Gärtnerei, wo sie bei der Ernte helfen dürfen oder Adventkränze binden können.

Eine App für Kinderbetreuung

Übrigens hat das Jahr der Digitalisierung, das die Salzburger Landeskliniken für 2021 ausgerufen hatten, auch die Kinderbetreuung erreicht. Demnächst wird eine Kindergarten-App freigeschalten, die es den Eltern ermöglicht, das Kind z. B. krankzumelden, für das Essen an- oder abzumelden oder die Abholung rasch neu zu organisieren. Dem Leitungsteam steht mit der App ein neues Tool zur Dienstplanung zur Verfügung, denn diese ist bei der Größe des Teams und den langen Öffnungszeiten eine Herausforderung.