Landeskriminalamt Salzburg: 54 Diebstähle in Österreich geklärt

Hochpreisige Fahrräder in Kellerabteilen und Tiefgaragen gestohlen - Wert der Beute rund 126.000 - zwei Hauptbeschuldigte festgenommen.

Die Polizei hat eine siebenköpfige Einbrecherbande ausgeforscht, die von Dezember 2022 bis März 2023 in Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich vorwiegend hochpreisige E-Bikes, Fahrräder und E-Scooter aus Kellern und Tiefgaragen von Mehrparteienhäusern gestohlen haben soll. Der Wert der Beute beträgt rund 126.000 Euro, insgesamt 54 Fakten wurden angezeigt. Zwei Hauptbeschuldigte der serbischen Tätergruppe im Alter von 24 bis 45 Jahren wurden festgenommen.

Das Landeskriminalamt Salzburg ermittelte seit Jänner gegen die Verdächtigen. Sie fuhren von Wien aus mit Pkws zu den Tatorten, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Donnerstag informierte. Im Fokus standen dabei Häuser in den Salzburger Gemeinden Hallein, Grödig, Kuchl, Elsbethen und Eugendorf sowie in der Oberösterreichischen Gemeinde Mattighofen und in den Niederösterreichischen Gemeinden Perchtoldsdorf, Purgstall, Wieselburg und Laxenburg.

Die Täter verstauten die Beute zunächst in angemieteten Containern in Wien. Anschließend transportierten sie das Diebesgut nach Serbien. Ein Teil der Beute im Wert von rund 9.000 Euro wurde sichergestellt und den Besitzern bereits ausgefolgt.

Zwei Serben im Alter von 26 und 45 Jahren wohnen im Bezirk Mödling bzw. Wien, fünf weitere Serben haben ihren Wohnsitz in Serbien. Die zwei Haupttäter, die am 9. März auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg festgenommen worden waren, zeigten sich laut Polizei zum Teil geständig. Zwei weitere Hauptbeschuldigte im Alter von 26 und 35 Jahren sind noch flüchtig.

Gegen die Bande wird wegen Einbruchs- und gewerbsmäßigen Diebstahls sowie wegen einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Ein 43-jähriger Serbe, der im Bezirk Braunau wohnt, wird wegen Hehlerei beschuldigt. Er soll Teile der Beute nach Serbien geschleust oder andere Personen beauftragt haben, diese in sein Heimatland zu bringen.