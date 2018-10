Landespläne gefallen Zellern nicht

Umfahrung Schüttdorf wird nicht kreuzungsfrei. Bleiben deshalb die Staus?

Die Arbeiten für die Entlastungsstraße Schüttdorf sollen 2019 starten. Landesbeamte haben den Zeller Fraktionen vergangene Woche die neuesten Pläne präsentiert. Und die gefallen den Zellern nicht.

Entgegen den ursprünglichen Plänen erfolgt die Einbindung der Entlastungsstraße in die Pinzgauer Straße (B311) nicht kreuzungsfrei mit einer Überführung, sondern mit einem Kreisverkehr. In Zell am See fürchtet man, dass durch den neuen Kreisverkehr die Staus zwischen Zell und Bruck auch nach dem Bau der Straße bleiben. Denn die schon bestehenden Kreisverkehre sind deren Hauptursache.