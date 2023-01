Landjugend Köstendorf ist die aktivste des Bundeslandes

Mehrere Flachgauer Ortsgruppen wurden beim "Tag der Landjugend" in Zell am See ausgezeichnet. Der "Hauptpreis" - der Salzburger Landjugend-Stier - ging nach Köstendorf.

Vor rund 1200 Besuchern im Ferry Porsche Congress Center in Zell am See wurde die Landjugend Köstendorf beim "Tag der Landjugend" am vergangenen Samstag als aktivste Ortsgruppe des Bundeslandes mit dem Salzburger Landjugend-Stier ausgezeichnet. Bürgermeister reiste mit nach Zell am See Gewidmet und überreicht von Landeshauptmann Wilfried Haslauer, nahmen die Gruppenleiter Maria-Theresa Aigner und Lukas Übertsberger den Salzburger Landjugend-Stier entgegen. Auch Köstendorfs Bürgermeister Wolfgang Wagner ließ es sich nicht nehmen, "seine" Landjugend nach Zell am See ...