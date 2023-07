Landjugend Lamprechtshausen gibt Vermarktern eine Plattform

Das Landjugendprojekt "Im Ort, vor Ort - Was Lamprechtshausen zu bieten hat!" mit Broschüre und Markt soll Anbieter und Kunden zusammenbringen.

Mit ihrem diesjährigen JUMP-Projekt "Im Ort, vor Ort" hat sich die Landjugend Lamprechtshausen das Ziel gesetzt, heimische Produkte und vor allem Vermarkter aus der eigenen Gemeinde sichtbarer zu machen.

In einer hochwertigen Broschüre will das Projektteam der Landjugend, bestehend aus Lena Gwechenberger, Lisa Stögbuchner, Markus Ertl und Katharina Hangöbl, die Anbieter und ihre Produkte langfristig sichtbar machen. Vielen Einwohnern sei nicht bewusst, was der eigene Ort an Produkten zu bieten habe, wo sie bestimmte Lebensmittel und Gegenstände erhalten oder an wen sie sich wenden können, meinen die engagierten Landjugendmitglieder. Deshalb soll die Broschüre neben einer Auflistung der Produkte auch Kontaktdaten, mögliche Abhol- bzw. Einkaufszeiten und Details zum Kaufsystem enthalten, um die Nutzung zu erleichtern.

Markt findet am 10. September statt

Zweite Säule des Projekts ist ein Markt, der es den Anbietern ermöglicht, eigene Produkte zu präsentieren, zu verkaufen und das Interesse neuer Kunden zu wecken. Dabei soll die Vielfalt der Produkte aus der eigenen Gemeinde präsentiert werden, seien es verschiedenste Lebensmittel, Spirituosen oder Handwerkserzeugnisse. Um den Aufenthalt der Marktbesucher möglichst angenehm zu gestalten, gibt es Sitzmöglichkeiten, musikalische Unterhaltung und ein Angebot für Kinder. Zudem sorgen die Landjugendmitglieder mit selbst gemachten heimischen Speisen und Getränken für das leibliche Wohl der Marktgäste. Der Markt findet am 10. September 2023 von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr im Altstoffsammelzentrum (ASZ) Lamprechtshausen statt.



Landjugend verkauft Produkte für guten Zweck

Den Jugendlichen liegt dabei nicht nur die Vielfalt der Produkte am Herzen, sondern auch die Beteiligung unterschiedlicher Altersgruppen. Deshalb gibt es im Vorfeld gemeinsame Aktivitäten von Landjugendmitgliedern, Kindern und Senioren, bei denen Produkte gefertigt werden, welche gegen freiwillige Spenden am Markt erworben werden können. Alle daraus resultierenden Einnahmen sollen anschließend für einen guten Zweck (nach Möglichkeit im eigenen Ort) gespendet bzw. eingesetzt werden.