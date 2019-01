Landjugend Saalfelden für ihre aktive Arbeit vor den Vorhang geholt

Die Landjugend Saalfelden ist die aktivste Ortsgruppe der Landjugend in Salzburg. Die Kür erfolgte beim Tag der Landjugend am Samstag, zu dem knapp 1000 Besucher in das Kongresshaus St. Johann gekommen waren.

Landesrat Josef Schwaiger überreichte Gruppenleiterin Katharina Fritzenwankner den Stier der Salzburger Landjugend. Die weiteren Preise gingen an die Landjugend aus Köstendorf und Mattsee. "Auch mit Beeinträchtigung kreativ hoch zu Ross." Dieses Projekt der Landjugend Pfarrwerfen wurde mit Gold ausgezeichnet vergoldet - und zudem zum besten Projekt im Land gekürt. Landesrätin Andrea Klambauer: "Verbundenheit, Zusammenhalt und Gemeinschaft. Das ist das Erfolgsrezept der Landjugend Salzburg." Die Landjugend mit 7500 Mitgliedern ist die größte Jugendorganisation des Landes. Anzeige Quelle: SN