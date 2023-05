Landwirten setzt dasanhaltende Regenwetter zu

Die Regentage sind zu kalt. Wenn nicht bald eine wärmere Wetterlage einsetzt, kann das Bauern vor Herausforderungen stellen. Denn auch die Futterqualität kann unter den Temperaturen leiden.

Der Sommer lässt noch auf sich warten. Der intensive Regen der letzten Wochen setzt auch den Landwirten des Pongaus zu. "Obwohl Feuchtigkeit immer gut ist, brauchen die Felder im Pongau nun einige Tage der Trockenheit, damit auch etwas wachsen kann. Denn die Regentage sind zu kühl, als dass auf den Feldern etwas gut wachsen könnte", erklärt Silvester Gfrerer von der Bezirksbauernkammer. "Dadurch verschiebt sich der erste Schnitt des Jahres, denn die Bauern können mit ihren Maschinen derzeit noch nicht auf das Feld. Wenn sich das Wetter nicht bald bessert, könnte auch die Futterqualität in Mitleidenschaft gezogen werden. Wir sind aber guter Dinge, dass sich bald eine Besserung einstellt."

Landwirte riskieren Schäden an den Feldern

Auch der Präsident der Landwirtschaftskammer Salzburg, Rupert Quehenberger, kennt die Gefahren, die das Ausbleiben von warmen Tagen mit sich bringt: "Der Regen hat Gräser und Kräuter in den Wiesen in den Niederungen gut wachsen lassen, durch die hohe Feuchtigkeit beginnt das Futter in Gunstlagen allerdings bereits zu faulen und die Futterqualität leidet. Da mittlerweile das Winterfutter aufgebraucht ist, müssen viele Betriebe trotzt nasser Böden die Flächen beweiden oder mit Maschinen befahren. Auch wenn die Bauern wissen, dass das nicht ideal für die Grasnarbe ist, gibt es keine Alternative." Quehenberger bittet daher um Verständnis, wenn an den wenigen schönen Tagen die Landwirte manchmal auch in der Nacht unterwegs sind: "Durch die kurzen Schönwetterphasen konzentrieren sich die Feldarbeiten auf wenige Tage. Jeder Betrieb muss hier möglichst viel Futter einbringen, da auch für die kommenden Wochen kein stabiles Wetter angekündigt ist."