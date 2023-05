"Lange Nacht der Kirchen" in Salzburg: Von Märchenerzählern und ökumenischen Bussen

Im Stiftshof von St. Peter kann jede und jeder für nachthelle Stimmung sorgen - mittels zweier Stromräder. Die Palette reicht von Lichtinstallationen über Rockmusik und Wortakrobaten bis zum Sommernachtstheater.

"Nachthell. Mutig ins Morgen!" So lautet das Motto der "Langen Nacht der Kirchen" in Salzburg, die heuer am 2. Juni stattfindet. Passend dazu kommen im Stiftshof von St. Peter auch zwei Stromräder zum Einsatz, die atmosphärisches Licht produzieren sollen. Die Botschaft von Sebastian Riedel und Anna Tiefenthaler, die das Festival heuer erstmals koordinieren: "Jede und jeder kann somit für eine nachthelle Stimmung sorgen."

"Es geht um Tradition und Innovation"

Was wird bei der "Langen Nacht der Kirchen" geboten? Sebastian Riedel: "Treue Nachtschwärmer kennen bereits den Mehrwert unseres Programms. Es geht uns um das Sowohl-als-Auch. Um Tradition und Innovation. Um das gemeinsame Erleben von Kirchen- und den Zwischenräumen der Stadt wie Gärten oder Flaniermeilen." Die Palette reicht von Lichtinstallationen in den Kirchen über einen Märchenerzähler in den Katakomben von St. Peter bis zu Darbietungen zeitgenössischer Musiker in der Kirche St. Andrä. In der Kollegienkirche treten Wortakrobaten auf und im Mirabellgarten findet ein Sommernachtstheater statt.

"Der Nino aus Wien" tritt in der Kirche St. Andrä auf

Weiters: "Mit ,Der Nino aus Wien' haben wir etwa in der Kirche St. Andrä einen österreichischen Musiker und Literaten, den der ,Falter' den besten jungen Liedermacher des Landes nennt. In der Kollegienkirche wird Christopher Woschitz in ,einer Symphonie von urbaner Kunst und moderner Technik' seine Interpretation des diesjährigen Lange-Nacht-Mottos performen. Daneben laden wir die Besucherinnen und Besucher ein, in Literatur-, Theater- und Kunstworkshops ihren kreativen Potenzialen Ausdruck zu verleihen."



Mut, Weisheit und Hoffnung als große Themen

Im Mirabellgarten wartet auf Besucherinnen und Besucher eine einzigartige barocke Atmosphäre, die durch das Schauspieler-Paar Angelika Bamer-Ebner und Peter Ebner im Sinne eines Sommernachttheaters theatralisch in Szene gesetzt wird. Peter Ebner: "Der Garten ist ein zentrales biblisches Motiv. In diesem Jahr werden die Themen Mut, Weisheit und Hoffnung auf darstellerische, tänzerische und musikalische Weise umgesetzt."



Die Lange Nacht der Kirchen als große Erzählung

Lichter im Sinne des Mottos "Nachthell" spielen auch in den Katakomben eine Rolle. Märchenerzähler Armin Ziesemer: "Ein Großteil der Programmpunkte in der Kollegienkirche wird hinter einer Schattenwand stattfinden, um so unsere Sinne zu schärfen." Der Schweizer und Wahlsalzburger Armin Ziesemer - zertifizierter Erzähler für Erwachsene und Gründer der Kulturinitiative "Märchen im Leben" - erzählt Volksmärchen aus Österreich und Ungarn, aus Armenien, China und der Schweiz bei atmosphärischem Licht.

Von Fiakern bis zum neuen "Ökumene-Bus"

Wie jedes Jahr werden die Fiaker von Franz Winter und der historische O-Bus 123 für die Besucherinnen und Besucher unterwegs sein, heißt es. Neu im Programm ist der ,Ökumene-Bus'. Sebastian Riedel: "Um die Standorte der verschiedenen christlichen Kirchen kennenzulernen, gibt es einen Bus, der Interessierte zu den Geschwisterkirchen bringt." Mehr Informationen im Internet unter: www.langenachtderkirchen.at