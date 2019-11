Bis der Flachgau sein Hallenbad in Seekirchen bekommt, wird noch das eine oder andere Jahr vergehen. Bis dahin heißt es Dutzende Kilometer pendeln.

Von Braunau am Inn über Vöcklamarkt und Vöcklabruck bis Lenzing in der Attersee-Gegend: Wenn Flachgauer Kinder mit ihrer Schule zum Schwimmenlernen fahren, gibt es einen Unterricht in oberösterreichischer Geografie dazu. Schüler und Lehrer müssen für die Kurse pendeln. 40, 50 ...