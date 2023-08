Lange Wartezeiten für ausländische Fachkräfte: Sozialstadträtin will Abhilfe verschaffen

Sozialstadträtin Andrea Brandner möchte ein Welcome Center als Anlaufstelle eröffnen. Es braucht dringend mehr Kapazitäten, sagt eine Beratungsstelle, die viele Anfragen stemmen muss.

Es ist ein bereits gängiges Modell aus Hamburg: Ein "Welcome Center" ist eine Anlaufstelle für zugewanderte Personen, die beruflich in der Stadt Fuß fassen wollen. Die neue Sozialstadträtin Andrea Brandner will das Konzept nach Salzburg holen: "In Bereichen, wo es an Fachkräften mangelt, braucht es Maßnahmen. Besonders in der Pflege", sagt die Nachfolgerin von Anja Hagenauer dazu. Die habe das Thema im Juni aufgebracht, so Brandner: "Ich fand es eine super Idee, die man fortführen muss." Bereits vor ihrer Angelobung hatte die neue Sozialstadträtin angemerkt, die Themenschwerpunkte ihrer Vorgängerin fortführen zu wollen. Die Pflege nimmt dabei eine zentrale Stelle ein.

Aktuell gibt es mehr Bedarf als Angebot bei Beratungen

Die Einrichtung soll mit Beratung und Unterstützung Fachkräften aus dem Ausland beim Berufseinstieg helfen. "Da geht es um verschiedenste Fragen. Zum Beispiel, welche Qualifikationen Voraussetzung sind, welche Schulungen benötigt werden oder wo die deutsche Sprache erlernt werden kann", erklärt Brandner. So sollen Hürden verringert werden. Genau die haben es laut Nermina Imamovic von der Einrichtung "migrare" in sich. Sie leitet das Kompetenzzentrum und somit auch die AST Oberösterreich/ Salzburg (kurz: Anlaufstelle für Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen) und bietet genau diese Beratung für Fachkräfte aus dem Ausland an. In Österreich gibt es fünf solcher Anlaufstellen. Jene in Linz betreut das Bundesland Salzburg mit, so Imamovic: "Die Nachfrage ist aber extrem gestiegen. Es ist mehr Bedarf da, als wir decken können". Sie und ihr Team können (Stand Juli 2023) für eine Beratung in Salzburg erst einen Termin im Oktober oder November vergeben.