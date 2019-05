Langer Winter bremst Start in Wandersaison

Auf den Bergen liegt so viel Schnee wie schon lange nicht mehr zu dieser Zeit. Hüttenwirte sperren später auf und sind heuer besonders betroffen.

Das Niedersachsenhaus liegt auf einer Höhe von 2471 Metern an der Grenze zwischen dem Pongau und dem Pinzgau.

Hermann Maislinger, der diese Hütte gepachtet hat und auch Wirt der Sonnblickbasis in Rauris ist, postete kürzlich auf Facebook: "Lieber Winter, wir lieben dich. Bist auch herzlich eingeladen von Oktober bis Ende April. Kannst auch gerne im Sommer kurz auf ein Plauscherl vorbeischauen. Aber heute sage ich dir: ,Schleich di. Keiner will dich mehr.'"

Heuer sei es schon so arg wie lange nicht mehr, meint er, der üblicherweise zu den Idealisten seiner Branche zählt. "Es hört nicht auf und wir sollten schon längst Schäden an Zäunen und Wegen reparieren, das dauert heuer noch." Aber so sei halt das ansonsten schöne Leben der Hüttenwirte, beschwichtigt er, und das Niedersachsenhaus werde hoffentlich am 25. Juni aufsperren können.

Mit Polizeihubschrauber aus Schnee gerettet

Die Dr.-Heinrich-Hackel-Hütte liegt eigentlich "nur" auf 1531 Meter Höhe an einem Südhang: "Trotzdem haben wir noch immer einiges an Schnee", so Maria Gstatter. Seit 19 Jahren ist sie nun Pächterin der Alpenvereinshütte, heuer ist es ihre letzte Sommersaison und der vergangene Winter hat auch bei ihr zahlreiche Spuren hinterlassen: "Es gab ja zahlreiche Lawinenabgänge bis knapp zur Hütte. Das Geländer auf der Terrasse muss erst repariert werden." Aber noch liegen viel Schnee und zahlreiche Bäume quer auf den Wanderwegen.

Trotzdem hat sie schon seit 3. Mai geöffnet, auch wenn sie noch alleine oben ist und den Weg von der Strussingalm hinauf zu Fuß zurücklegen muss.

Diesen Winter wird sie in Erinnerung behalten, "in 14 Tagen hat es im Jänner über sieben Meter geschneit". Da hat es sie komplett eingeschneit und nach Tagen wurde sie mit dem Tau von einem Polizeihubschrauberteam gerettet und ausgeflogen. "Das war auch für mich, wo ich doch einiges gewöhnt bin, ein komisches Gefühl."

Froh ist sie jedenfalls, dass ihr ihre Stammgäste viel beim Schaufeln geholfen haben.

Wege zum Graukogel im Schnee

Ähnlich die Situation im Gasteinertal: "Wir haben am Graukogel derzeit noch einen Meter Schnee", sagt Hüttenwirt Franz Weiss von der Graukogelhütte auf 1954 Metern. "Wir wollen am 8. Juni aufsperren, aber es wird knapp, weil auch die Wanderwege noch nicht frei sind. Die Hütte liegt zwar gleich neben der Bergstation des Graukogel Liftes, aber ab 1500 Metern "haben wir einen halben bis einen Meter Schnee. Wenn alle Stricke reißen, dann verlegen wir unser Fest eventuell zur Mittelstation."

Gottfried Härtel von der Gamskarkogelhütte, die direkt am Gipfel in 2467 Meter Seehöhe liegt, plant die Eröffnung für Pfingsten: "Beim Umbau wird sich halt einiges verzögern."

Das Heinrich-Kiener-Haus am Hochgründeck liegt auf 1800 Metern. Auch Hermann Hinterhölzl jun. hat bereits geöffnet, wenn auch nur deshalb, "weil ich sehr viel Arbeit da heroben hab. Gäste sind schon willkommen, es gibt aber halt, was wir grad zur Verfügung haben." Die kaputte Wasserpumpe gilt es wieder neu herzurichten und auch die Wege rauf sind noch nicht schneefrei. Er selbst kann mit dem Skidoo zufahren.

"Wir warten auf schneefreie Wege bis zur Torsäule"

Roman Kurz vom Matrashaus am Hochkönig (2941 m) plant, am 15. Juni in die Saison zu starten: "Ich hoffe, dass alles planmäßig läuft. Normalerweise haben wir die Hütte Anfang Juni immer in Betrieb. Ich gehe Ende Mai rauf und werde alles vorbereiten und die nötigen Arbeiten erledigen. Um die Hütte selbst hatten wir heuer im Winter eher weniger Schnee als sonst, weil es alles verweht hat."