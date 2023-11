Langgediente Berufsskilehrer wurden in St. Johann geehrt

Der Verband der Berufsski- und Snowboardlehrer traf sich in St. Johann zum Austausch. Langgediente Kollegen wurden dabei gewürdigt.

Der Verband der Salzburger Berufsski- und Snowboardlehrer traf sich in St. Johann zur Jahreshauptversammlung. Verbandsobmann und Leiter der Skischule Rot Weiß Rot in Wagrain, Gerhard Sint, betonte dabei: "Netzwerken ist eine der zentralen Aufgaben des Verbandes." So konnte man im vergangenen Winter über die Aktion "Pro Wintersportwochen" 3,500 Schüler des Landes auf die Pisten bringen. 580 Anfänger wurden laut Angaben des Verbandes unentgeltlich jeweils drei Tage unterrichtet.

60 Jahre als Skilehrer

n St. Johann wurden auch langgediente Skilehrer entsprechend geehrt. Gerhard Sint und die neue Stellvertreterin des Verbandsgeschäftsführers, Ex-Skirennläuferin Daniela Schuster gratulierten unter anderem Siegfried Baumgartner, Johann Bichler und Peter Boric zu 60 Jahren als staatlich geprüfte Skilehrer.