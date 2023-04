Langjährigen Freund erstochen: 34-Jähriger bekennt sich schuldig wegen Mordes

Weil er laut Anklage am frühen Morgen des 6. April 2022 in Salzburg-Parsch einen 33-jährigen langjährigen Bekannten und Freund erstochen hat, steht ein 34-jähriger gebürtiger Türke am Dienstag vor einem Salzburger Geschworenengericht (Vorsitz: Bettina Maxones-Kurkowski). Das Opfer erlitt insgesamt fünf Stiche im Bauch-, Brust-, Kopf- sowie Rückenbereich und verblutete.

BILD: SN/APA In einem der Wohnblöcke einer großen Wohnanlage in Parsch kam es zu der tödlichen Bluttat.

Dem 15-fach vorbestraften Angeklagten (Verteidiger Kurt Jelinek) droht lebenslange Haft. Zu der Bluttat war es in einer großen Wohnanlage gekommen. Der Angeklagte schwieg im Vorverfahren zunächst noch zu den Vorwürfen. Doch beim Prozessauftakt bekannte er sich zum Vorwurf des Mordes schuldig: "Ja, ich bin geständig zur Anklage, aber ich bin nicht mit den Plan zu ihm (Opfer, Anm.) gekommen, um ihm das anzutun. Es ist irgendwie ausgeartet." Zur Tatzeit stand er laut Gutachten unter erheblichem Einfluss mehrerer Suchtmittel wie etwa Kokain und Cannabis, sei aber dennoch zurechnungsfähig gewesen.