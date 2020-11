Langjähriger Tierarzt in Oberalm übergab an Nachfolgerin

Hannes Meißel wechselte nach fast 40 Jahren als Veterinär in den Ruhestand. Die Tierklinik in Oberalm leitet ab sofort Alexandra Hofmann.

Es war noch unter Langzeit-Bürgermeister Wolfgang Brunnauer, als Hannes Meißel 1982 seine tierärztliche Ordination in Oberalm gründete. 38 Jahre lang sorgte der beliebte und geachtete Veterinärmediziner seither beinahe rund um die Uhr für die Gesundheit unzähliger Vierbeiner. Von 1983 bis 1998 war Meißel darüber hinaus tierärztlicher Leiter der Besamungsstation Kleßheim. Kürzlich ist er in den verdienten Ruhestand getreten. Seine Praxis übergab er in jüngere Hände.

Die Amtstierärzte des Tennengaus, Florian Reischl und Carina Carri-Gold, sowie Landesveterinärdirektor Josef Schöchl ...