Langläufer attackierte Hund und Hundebesitzer in Bad Gastein

In Werfenweng gibt es wieder Zündstoff im Streit zwischen den Seilbahngesellschaften. Und im Tourismusverband kommt ein neuer Manager. Mit ihrem sanften Tourismus ist die kleine Pongauer Gemeinde Werfenweng …

Chronik

Die Pongauer Gemeinde ist das Mekka der Schlittenhundeführer. Was Musher an dem Sport fasziniert. Eben noch hat Musher und Huskyzüchter Karl Rachbauer auf dem Renngelände in Werfenweng ausgiebig mit seinen …