"Langsamfahrer hat genervt" - Polizei stoppt junge Autoraserin in Salzburg

Die Innsbrucker Bundesstraße mit der Flughafenunterführung in Salzburg-Maxglan - wieder einmal war dieser Teil der B 1 Schauplatz einer deutlichen Tempoüberschreitung.

Flughafenunterführung in Salzburg-Maxglan: wieder einmal Schauplatz von Autoraserei.

"Bei einer Lasermessung in der Innsbrucker Bundesstraße konnte ein Pkw mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h gemessen werden, erlaubt sind im Ortsgebiet 50 km/h." - Das meldete die Polizei am Dienstagfrüh. Der Vorfall hatte sich in den Nachtstunden zuvor ereignet.

Die 20-jährige Lenkerin aus Bergheim war gerade dabei, mit ihrem Audi ein anderes Fahrzeug zu überholen, als ihr Wagen vom Messgerät erfasst wurde. Die Lenkerin konnte von der Polizei angehalten werden. Laut Polizeibericht gab sie als Rechtfertigung an, "von der langsamen Fahrweise des Lenkers vor ihr gestört worden zu sein."

Die Probeführerscheinbesitzer wird angezeigt und muss mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen. Ein Alkotest verlief zumindest negativ.

Das war bei einer anderen jungen Frau nicht der Fall. Die 30-jährige Radfahrerin war am Hildmannplatz (Riedenburg vor dem Neutor) im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle angehalten worden. Wegen ihrer "Fahne" musste die Frau zum Alkotest. Resultat: 1,2 Promille. Eine Weiterfahrt per Rad musste ihr die Polizei untersagen. Die Frau wird angezeigt.