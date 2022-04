Laserblocker bei Verkehrskontrolle auf der A10 sichergestellt: Ungar wird angezeigt

Die Polizei hielt bei einer Kontrolle einen ungarischen Autofahrer an, weil bei ihm keine Geschwindigkeit gemessen werden konnte. Es stellte sich heraus, dass er einen Laserblocker verwendet hatte. Nun wird er angezeigt.

Dienstagnachmittag hielt die Autobahnpolizei St. Michael bei einer Kontrolle auf der A10 bei Eben einen 65-jährigen Autofahrer an, weil bei ihm keine Geschwindigkeit gemessen werden konnte. Es stellte sich heraus, dass der Ungar einen Laserblocker einsetzte. Der Laserblocker wurde sichergestellt und der Fahrer bei der BH St. Johann angezeigt. Er selbst gab an, dass er sein gewusst haben soll, dass die Verwendung eines Laserblockers in Österreich nicht erlaubt ist.



Bei weiteren Kontrollen in Anthering konnte die Polizei ebenfalls technische Mängel an Autos feststellen. 50 Fahrzeuge wurden kontrolliert mit teils erheblichen Mängeln. Die schwersten Mängel waren laut Polizei Ölverlust und nicht funktionierende Bremsleuchten. Auffallend sei gewesen, dass sehr viele Verkehrsteilnehmer trotz Regen ohne Beleuchtung unterwegs waren. Insgesamt wurden 55 Anzeigen erstattet.