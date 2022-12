Lastwagen rammte in Piding Salzburger Pkw - Mutter und Tochter verletzt

Das Reichenhaller Rote Kreuz rückte mit zwei Rettungswagen aus und brachte die 41-Jährige und ihre 70-jährige Mutter in die Kreisklinik Bad Reichenhall und ins Salzburger Landeskrankenhaus.

Am späten Mittwochvormittag hat sich auf der B20 bei Piding ein Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Seat Altea aus dem Salzburger Land ereignet. Dabei wurden die 41-jährige Seat-Fahrerin und ihre 70-jährige Mutter auf dem Beifahrersitz nach erster Einschätzung des Roten Kreuzes leicht bis mittelschwer verletzt. Ein Lastwagen war offenbar von der Salzburger Straße kommend in die Bundesstraße eingefahren und hatte dabei die Beifahrerseite des Seat gerammt, der auf der Bundesstraße vom Pidinger Kreisverkehr kommend in Richtung Freilassing unterwegs war.

Eine Polizei-Streifenbesatzung sicherte die Unfallstelle ab, forderte gegen 11 Uhr das Rote Kreuz nach und nahm den genauen Hergang auf. Das Reichenhaller Rote Kreuz rückte mit zwei Rettungswagen aus und brachte die 41-Jährige und ihre 70-jährige Mutter in die Kreisklinik Bad Reichenhall und ins Salzburger Landeskrankenhaus. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden; der Lasterfahrer konnte seine Fahrt fortsetzen. Das berichtet das Bayerische Rote Kreuz in einer Aussendung.