Laternen leuchten für Rettung privater Salzburger Volksschule in der Schwarzstraße

Die katholische Volksschule in der Schwarzstraße in Salzburg will die Schließung abwenden und geht in die Öffentlichkeit. Das große Martinsfest ist der Anfang. Bis zu 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet.

SN/Robert Ratzer Cyrill aus der 3b spielt den heiligen Martin, in die Rolle des Bettlers schlüpft sein Klassenkamerad Julian (3. v. l.). Alessandra, Greta und Ludwig werden die Laternen tragen.