Launischen Grünauern fehlt in der Westliga noch ein Sieg

Der Westligist will vor der Winterpause die 20-Punkte-Marke knacken. Zuletzt ließ Grünau bei enttäuschenden Auftritten Chancen aus.

Grünau fühlt sich in der Westliga wohl. "Es ist super. Die Zuschauer kommen zu den Heimspielen, weil wir auch immer etwas bieten", sagt Sportchef Helmut Rottensteiner, den auch die Fahrerei in den Westen nicht stört. "Das nehmen wir gern in Kauf. Denn wenn jemand gern Fußball spielt, fährt er auch ein paar Mal nach Vorarlberg. Das ist ja auch lustig."

Sportlich gab es in der Frühphase der Saison mehr zu lachen als im weiteren Verlauf. "Wir sind launisch, haben vor allem gegen direkte Konkurrenten Punkte liegen gelassen", erklärt der Grünau-Funktionär. Nach zwei Heimsiegen hat seine Mannschaft das letzte Heimspiel im Herbst verloren. Das 1:3 gegen die Altach Amateure ist ein weiterer Rückschlag nach dem 3:8 in Bischofshofen. "Das war zu wenig und nicht die erhoffte Reaktion. Wir haben verdient verloren, weil der Gegner an diesem Tag spritziger war und den Sieg mehr wollte", sagt Rottensteiner. "Wir waren brav, aber nicht zielstrebig."

Eine Chance haben die Grünauer noch, um das Ziel 20 Punkte vor der Winterpause zu erreichen. Drei Zähler fehlen dem Tabellenelften vor dem Duell bei den zehntplatzierten Kufsteinern am Samstag (15 Uhr). Rottensteiner sagt: "Wir wollen noch einmal alles geben und punkten."