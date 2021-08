Lauter "Irre", die keine sind, im Theater Abtenau

Vorurteile, die Meinungen stärker beeinflussen als eigene Beobachtungen, und Reiche, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld: Obwohl eigentlich ein alter Klassiker, ist das neue Stück des Theaters Abtenau aktueller denn je. Premiere ist am 12. August.

Gut 130 Jahre alt ist das Stück "Pension Schöller" bereits, und mehrere Jahre hatte es Veronika Pernthanner-Maeke schon im Hinterkopf für das Theater Abtenau. "Und jetzt passte es einfach ideal, nicht nur wegen der Corona-Zeit, aber das verschärft das Thema noch", sagt die Regisseurin und Theater-Leiterin.

Die Geschichte ist schnell erzählt: Ein reicher Abtenauer Pensionist will einmal ein "Irrenhaus" besuchen, unter dem Vorwand, dass er ja selbst ein Haus, das er geerbt hat, den armen Gestressten als Erholungsheim einrichten will. Sein mittelloser Neffe soll das für ihn ermöglichen, gegen eine großzügige Entlohnung. Das viele Geld vor Augen, verkauft der Neffe dem reichen Onkel einfach die exzentrischen Gäste der Pension Schöller als "Irre" - der Onkel glaubt ihm aufs Wort und hält dort alle für verrückt. Doch am Ende dreht sich der Spieß um, und der reiche Wohltäter ist plötzlich der "Irre".

Mehrere hochaktuelle Themen unserer Zeit

"Menschen bilden sich ihre Meinung weitaus mehr über die Erzählungen anderer als durch das eigene Erleben, und das zeigen wir hier ganz prominent", erklärt Pernthanner-Maeke. "Außerdem ist er ein übermütiger Reicher und sogenannter Wohltäter, der nicht weiß, wohin mit dem Geld, auch das ist ja ein ganz aktuelles Thema."



” Bild: SN/sw/theater abtenau/foto schorn Veronika Pernthanner-Maeke, Regisseurin, Theaterleiterin „Und mit Lachen und Humor kann man viel besser vermitteln als mit erhobenem Zeigefinger.“

Es ist wie so oft beim Theater Abtenau eine Komödie, über die man herzhaft lachen kann, die aber dabei ernste Themen aufgreift. "Mich interessiert eine Komödie nicht, wo es nur ums Lustigsein geht, es ist schöner, wenn man etwas vermitteln kann", meint Pernthanner-Maeke. "Und mit Lachen und Humor kann man viel besser vermitteln als mit erhobenem Zeigefinger."

"Die Leute sind total hungrig auf Kultur"

Die Vorfreude auf das Stück ist nicht nur bei dem Ensemble groß: "Die Leute sind total hungrig auf Theater, die Lust, dass man wieder unter Leute darf, ist - glaub' ich - unglaublich groß."

Die Premiere am 12. August ist bereits ausverkauft, es gibt aber noch 14 weitere Vorstellungen bis Ende September (Details unter www. theater-abtenau.at).