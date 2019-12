Lawinenabgang am Kitzsteinhorn blieb ohne Opfer

Ein seit Montagvormittag abgängiger 31-Jähriger aus dem Pinzgau ist am Dienstag gefunden worden. Die Polizei hat deshalb das zuvor veröffentlichte Ersuchen um Hinweise aus der Bevölkerung widerrufen.

Chronik

Bei einem Absturz eines Kleinflugzeuges Samstagnachmittag in Bruck an der Glocknerstraße ist der 66-jährige Pilot ums Leben gekommen. In der Maschine saßen auch seine beiden Töchter im Alter von neun und …