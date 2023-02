Wagrain: Große Suchaktion nach Lawinenabgang nahe Ahornkaralm beendet

Einsatzkräfte wurden am Dienstagnachmittag zu einer Suchaktion in Wagrain alarmiert. Nahe der Ahornkaralm war eine Lawine abgegangen.

Zunächst war unklar, ob sich unter den Schneemassen tatsächlich verschüttete Personen befanden. Die Suchaktion wurde jedoch auch deshalb gestartet, da Skispuren vermutlich von Variantenfahrern bei der Lawine gesichtet wurden.

Die Einsatzstelle befand sich in einer steilen Rinne in der Nähe von Liftanlagen des Skigebietes. Aufgeboten waren Freiwillige der Bergrettungsortstellen Wagrain, Flachau und Kleinarl, dazu Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Besatzungen von zwei Hubschraubern. Der Lawinenkegel wurde zunächst mit Hunden und Sonden abgesucht worden, danach erfolgte eine Recco-Suche. Der aufwändige Einsatz dauerte bis in die Abendstunden, verschüttete Personen wurden nicht gefunden.

"In diesem Zusammenhang appellieren wir wieder einmal an Variantenfahrer, ausgelöste Lawinen bei Bergbahnen, Bergrettung oder Polizei zu melden. Das würde uns einiges an Einsatzzeit beziehungsweise Kosten sparen helfen", teilte die Einsatzleitung in einer Aussendung mit.