Lawinengefahr - Felbertauernstraße zwischen Mittersill und Matrei gesperrt

Chronik Kellerbar brennt in Zell am See - 30 Menschen aus Haus gerettet Ein Feuer ist in der Nacht auf Mittwoch in einer Kellerbar in Zell am See ausgebrochen. 30 Menschen mussten aus jenem Haus, in dem sich das Lokal befindet, in Sicherheit gebracht werden.

Politik Strukturelle und personelle Änderungen im Tauernklinikum nach Rechnungshofbericht Die Gemeindevertretung von Zell am See besprach in der Sitzung am Montag nur ein Thema: die Gesundheit Innergebirg GmbH bzw. Tauernkliniken und den Bericht des Landesrechnungshofs dazu. Dieser hatte heftige …