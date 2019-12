Lawinengefahr in Salzburg groß

In Salzburg besteht auf den Bergen teilweise "große Lawinengefahr" - das ist Stufe vier auf der fünfteiligen Skala. Darauf machte der Lawinenwarndienst in Salzburg am Mittwoch aufmerksam. In Oberösterreich wird die Lawinengefahr als "erheblich" (Stufe drei) eingeschätzt. Auch am Donnerstag bleibt die Situation für die Wintersportler angespannt.

SN/APA (Symbolbild)/BARBARA GINDL Symbolbild.