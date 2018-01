Lawinensituation bleibt akut: Hänge sind gefährlich einladend

Die Lawinensituation in Salzburgs Bergen ist noch immer angespannt. Das sonnige Wochenende wird viele Tourengeher in die Berge ziehen.

Das Foto, vom Hubschrauber aus aufgenommen, zeigt die Gefahrenlage: Föhnböen zwischen 60 und 80 km/h fegten in den vergangenen Tagen über die Hohen Tauern. Der warme Wind verfrachtet den Pulverschnee und verdichtet ihn zu Triebschnee, erklärt Michael Butschek vom Lawinenwarndienst des Landes Salzburg. "Dieser körnige Schnee ist sehr dicht. Ideal, um damit Schneebälle zu formen. Und er bildet die klassischen Schneebretter."

Wie diese Schneebretter aussehen, konnte Michael Butschek bei einem der Flüge für die Lawinenkommissionen in den vergangenen Tagen ebenfalls beobachten. Der Meteorologe fotografierte jene Stelle, an der ein 28-Jähriger am Mittwoch bei der Werfener Hütte eine Lawine auslöste. Auf dem Bild sind noch Spuren von Schwüngen zu sehen, daneben sieht man das 50 Meter breite Schneebrett. Der Mann hatte Glück und überstand den Vorfall leicht verletzt. "Er wurde sehr hoch von dem Schneebrett mitgerissen. Wenn er bei der Auslösung des Brettes bereits weiter talwärts gefahren wäre, hätten ihn die Schmeemassen begraben." Kritisch war die Situation auch, weil sich unterhalb der Stelle eine Felswand befindet. "Das ist eine weitere Gefahr von solchen Schneebrettern: Manchmal werden Variantenfahrer mitgerissen und stürzen dann ab."

Eine genaue Analyse solcher Vorfälle sei wichtig, um weitere Unfälle zu verhindern, sagt Butschek. Denn die Lawinengefahr in Salzburgs Bergen bleibt weiter hoch. "Bis auf die Hohen Tauern geht die Warnstufe zwar von 3, also erheblich, auf 2, also mäßig, zurück. Das ist aber kein Freibrief, wahllos die steilsten Hänge zu fahren", sagt der Meteorologe.

Das Wochenende wird jedenfalls viele Skifahrer und auch Tourengeher in die Berge locken. Die Voraussetzungen sind mit sonigem Wetter und viel Schnee für den Bergsport ideal. "Im Vergleich zum Wochenbeginn gibt es auch wieder deutlich mehr Möglichkeiten, um Touren zu gehen. Dabei ist aber nach wie vor Vorsicht angebracht." Die lässt Michael Butschek auch bei seinen eigenen Skitouren walten. "Ich sehe natürlich aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit sehr viele mögliche Gefahren. Ich bin aber genausowenig vor Unfällen gefeit wie alle anderen Menschen."

In der kommenden Woche wird Butschek dann wohl wieder im Hubschrauber unterwegs sein. Denn ab Mitte nächster Woche könnte es wieder Neuschnee geben. Und dann wird auch die Lawinengefahr wieder steigen.

(SN)