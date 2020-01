Lawinenwarnkommissionen: Rekord an Teilnehmern bei Fortbildung

95 Mitglieder der Lawinenwarnkommissionen sind derzeit in Maria Alm, um sich auf den neuesten Stand zu bringen.

90 Lawinenwarnkommissionen mit rund 700 Mitgliedern gibt es in Salzburg. Sie beurteilen im Winter, ob eine Straße gesperrt oder sicherheitshalber eine Schneewechte oberhalb einer Piste gesprengt werden muss. 95 Experten nehmen derzeit in Maria Alm/Hintermoos an zwei Fortbildungslehrgängen teil. Noch bis zum Sonntag wird praktisch geübt und Theorie aufgefrischt. "Alle paar Stunden sind wir draußen im Schnee, führen Sondierungen durch, erstellen Schneeprofile und bewerten die aktuelle Situation", sagt Norbert Altenhofer, Leiter des amtlichen Lawinenwarndienstes Salzburg und Leiter der Lehrgänge.

Mit 95 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, darunter mehreren Bürgermeistern, wurde diesmal ein neuer Rekord verbucht. "Aufgrund der Situation im vergangenen Winter und mit dem Starkregen und den frühen Schneefällen am Beginn dieses Winters, ist das Interesse an den Fortbildungskursen besonders groß", sagt Altenhofer.

Als Referenten sind neben den Experten des Landes Salzburg auch jene der Wetterdienststelle für Salzburg und Oberösterreich der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG und Lawinenwarnzentrale), der Bergrettung, der Alpinpolizei, des Bundesheeres, der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) sowie erfahrene Mitglieder örtlicher Lawinenwarnkommissionen im Einsatz. Ergänzt wird die hochkarätige Runde durch Gastreferenten aus der Versicherungswirtschaft, der Anwaltschaft sowie aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung/Institut für Naturgefahren in Innsbruck.

Quelle: SN