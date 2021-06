"Leben mit dem Wolf wird nicht funktionieren"

Die Serie der Pinzgauer Schafrisse begann in Mittersill. Die PN besuchten Walter Brennsteiner. Dessen Tiere waren eingezäunt. Eines ist trotzdem tot.

Am Wochenende sorgten Wolfssichtungen in Bruck für große Aufregung. Vor allem, weil der Wolf am vergangenen Samstag im Tal unterwegs gewesen ist - am Radweg und ganz in der Nähe eines Campingplatzes. Passanten fotografierten das verstörende Aufeinandertreffen mit dem Wolf bzw. filmten es.

Huber: "Verunsicherung ging quer durch die Bevölkerung"

Bei Bürgermeisterin Barbara Huber liefen die Telefone heiß. Besorgte und verunsicherte Bürger quer durch alle Bevölkerungsschichten haben angerufen.

