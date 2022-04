Leben mit einem Hund: So gelingt das Miteinander

Tierärztin und SN-Kolumnistin Tanja Warter hält seit Jahren Sachkundekurse für künftige Hundehalter ab. Ihr neues Buch richtet sich an alle, die mit dem Gedanken spielen, einen Vierbeiner anzuschaffen.

Tierärztin Tanja Warter weiß, wovon sie spricht. Seit Jahren hält die Salzburgerin Kurse für den Sachkundenachweis ab. Den braucht, wer sich einen Hund zulegen will. "Natürlich sitzen da schon mal Menschen drin, bei denen es vielleicht nicht so klug ist, einen Hund aufzunehmen." Sei es, weil man einen Hund nicht acht Stunden am Tag allein lassen könne oder weil das familiäre Umfeld gerade nicht tiergerecht sei oder es Nachholbedarf beim Wissen über den Hund an sich gebe.

Um noch einmal zu verdeutlichen, was es für ein "kluges und liebevolles Zusammenleben mit Hund" braucht, hat sie ein Buch geschrieben. Titel: "How to Hund". "Ein Hund bereichert unseren Alltag wirklich sehr", so Warter.

Einen Hund zu halten bringt viele Vorteile

Es sei erwiesen, dass Menschen in guter Beziehung zu ihrem Hund gesünder leben und weniger den Arzt aufsuchen als vergleichbare Menschen ohne Hund. Ebenso wisse man, dass Hunde Kindern helfen, sich körperlich, geistig, sozial und emotional optimal zu entwickeln. Doch das funktioniere eben nur in einer guten Beziehung.

Gleich zu Beginn testet Warter ihre Leserinnen und Leser. Vor allem jene, die glauben, bereits alles über den Hund zu wissen. Sie fragt ab, wie man in manch alltäglicher Situation reagieren würde. Ein Beispiel: Sie kommen von einem herbstlichen Spaziergang mit Ihrem Hund zurück nach Hause. Sie wollen dem Hund im Vorraum seine schmutzigen Pfoten abputzen. Plötzlich knurrt er Sie an. Was tun Sie? Vier mögliche Reaktionen stehen zur Auswahl. Die Auflösung gibt es am Ende des Buches.

Die Bindung und Kommunikation zum Tier sind wichtig

Im Folgenden geht es um die Bindung zum Tier, um das Miteinander von Hund und Mensch sowie die Kommunikation zwischen den beiden. "Da geht es darum, den Hund lesen zu können." So sei ein Hund, der mit dem Schwanz wedelt, keineswegs immer nur freundlich aufgelegt. Hunde wedeln auch bei Unsicherheit oder als Imponiergehabe. Diese Unterschiede gelte es zu erkennen. Die Körpersprache eines Hundes zu erlernen sei keine Hexerei, sagt Kurt Kotrschal. Der bekannte österreichische Biologe und Verhaltensforscher, der über Jahre die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle leitete, gibt in Warters Buch den einen oder anderen Expertentipp. Hunde lesen zu können sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein in einer Gesellschaft, in der viele Hunde gehalten werden. Das erlaube es, höflich und sicher mit einem Hund zu leben, schreibt Kotrschal.

Kinder und Hunde sind ein ganz eigenes Kapitel

Ein Kapitel ist auch dem Thema Hunde und Kinder gewidmet, mit genauen Anweisungen, wie sich Kinder Hunden gegenüber zu verhalten haben. Schulkinder und Teenager seien perfekte Spielkameraden für einen Hund - und umgekehrt, sofern gewisse Regeln beachtet würden. Die Kinder lernten die Sprache des Hundes richtig zu deuten, sich in seine Lage zu versetzen und Rücksicht auf ihn zu nehmen. So schule der Hund ihre Sozialkompetenz.

Wichtig sei die Wahl des richtigen Hundes. Nach dem Motto: Welcher Hund passt zu mir? Warter: "Viele Menschen, die sich einen Hund wünschen, haben sich zuvor schon in eine Rasse verliebt." Doch es lohne sich ein Blick hinter die Fassade eines lockigen Haarkleids oder süßer Schlappohren.

Das Buch hat Warter ihrem ersten Hund gewidmet

Ihr Buch hat Tanja Warter übrigens einem Hund namens Billy gewidmet. "Billy, das war mein erster Hund." Ein Jack-Russell-Terrier, der als Welpe zu ihr gekommen sei. Sie sei kurz vor dem Beginn ihres Studiums gestanden. Gekauft habe sie ihn, ohne sich viel über die Rasse oder das Wesen des Hundes Gedanken zu machen. "Da musste ich schon Lehrgeld zahlen." Denn schnell habe sie erkannt, dass ein Terrier einen extremen Sturkopf habe und es ihn nicht sonderlich interessiere, ob man nun ein Mal oder fünf Mal "Hier!" rufe. "Gerade wenn wir miteinander unterwegs waren, war das nicht lustig." Billy und Warter sind nach den Startschwierigkeiten doch noch zu einem guten Team zusammengewachsen. "Wir haben dann einiges an Erziehung in Windeseile nachgeholt und ich habe mich gut über diesen Hund informiert." Heute hat Warter einen "Patenhund". "Er gehört einem älteren Menschen und so kümmere ich mich immer wieder einmal um ihn."