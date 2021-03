Leben ohne Auto: Wie eine sechsköpfige Salzburger Familie trotzdem mobil ist

Familie Lüftenegger braucht weder ein großes Eigenheim noch ein Auto - und lebt dennoch ein glückliches und zufriedenes Leben.

Schneefall und somit morgendlicher Stau in der Stadt Salzburg. Die Autofahrt zu Familie Lüftenegger, die in einer Mietwohnung in der Elisabeth-Vorstadt lebt, dauert länger als geplant, das Interview verzögert sich - womit wir mitten im Thema stecken.

Kein Auto, sondern zwölf Fahrräder in allen Größen und Varianten - vom Kinderfahrrad bis zum Lastenfahrrad mit Anhänger und einem Elektrorad umfasst der Fuhrpark von Eva und Patrick Lüftenegger und ihren vier Kindern. Seit drei Jahren lebt die Familie ohne Auto. ...