Lebende Adventkränze: Vier Ideen von Karl Ploberger

Der Duft von Tannennadeln gehört zur Vorweihnachtszeit, der Umweltgedanke aber ebenso. Die Lösung: lebende Adventkränze.

Der Recyclinggedanke macht auch beim Adventkranz nicht halt. Der neueste Trend: Die Kränze nach dem Fest nicht wegwerfen, sondern als lebende Pflanzen nutzen. Die Idee kam mir vor ein paar Jahren, Meisterfloristin Astrid Mayer aus Seewalchen hat sie umgesetzt:



1. Der Efeu-Adventkranz

Vier Töpfe mit besonders langen Efeuranken werden in eine ringförmige Schale gestellt und die Ranken rundherum gebunden. Die traditionellen vier Kerzen dürfen nicht fehlen. Wichtig ist, dass regelmäßig gegossen und dann und wann die Blätter besprüht werden, sonst könnte es bei trockener Zimmerluft zu Spinnmilben kommen.



2. Der Sukkulenten-Adventkranz

Eine runde silberfarbige Platte und darauf in Töpfen platziert die "lebende" Dekoration. Echeverien sind besonders robuste Dickblattgewächse, die bei dieser Adventkranz-Variante in den Mittelpunkt rücken. Sie vertragen trockene Zimmerluft besonders gut. Ein wenig mehr Pflege benötigen die Tillandsien, die mit ihren schlanken Blättern einen bewussten Gegenpart setzen. Sie sollten mit einem Pflanzensprüher täglich befeuchtet werden, leben sie doch in ihrer Heimat auf Bäumen und leben nur von der hohen Luftfeuchtigkeit und dem Regen. Mit dabei auch exotische Samen. Die Kerzen sind in dieser Variante von unterschiedlicher Größe und in Farbnuancen.

SN/ploberger Der Sukkulenten-Adventkranz.

3.Das exotische Adventarrangement

Eine Schale aus kleinteilig arrangierten Rindenstücken und darin gepflanzt Orchideen ist die Basis. Die Art Oncidium mit den kleinen Blüten wurde hier gewählt, sodass die exotische Blüte nicht in den Vordergrund rückt, sondern nach dem Abblühen auch die schlanken, tiefgrünen Blätter ihre dekorative Wirkung entfalten.

Bei der Pflege ist hier das wirklich tägliche Übersprühen notwendig. Die Kerzen sind in Weiß, als optischer Kontrapunkt.

SN/ploberger Das exotische Adventarrangement.

4.Weihnachtssterne als Adventbegleiter

Trockene Äste gebunden zu einem Kranz und in der Mitte platziert die Miniweihnachtssterne, gehalten in der traditionellen Farbe Rot. Eingeflochten in die Äste sind Hagebutten als farblicher Akzent. Die Kerzen gehen Ton in Ton mit dem "lebenden" Bestandteil dieses Arrangements.